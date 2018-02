Veranstaltungen am Wochenende

Schloss Griebenow wird zum Schlagertempel

Grimmen. Schlagerfans aufgepasst! Die schönsten Hits von Andrea Berg präsentiert am Sonnabend ab 19 Uhr Dana Franzis im Barockschloss zu Griebenow. Andrea Berg steht für Gänsehauttexte und begegnet ihrem Publikum stets hautnah. Ebenso hält es Dana Franzis.

Frank Weitzer startet Vortragsreihe

„Ein Land zwischen Ackerbau, Elefanten und Ahnenkult“ – lustige und faszinierende Geschichten über das Leben der Menschen im afrikanischen Staat Malawi werden am Sonntag von Wildnisführer Frank Weitzer im SOS-Dor f Hohenwieden erzählt. Der Grimmener arbeitet seit 2010 in dem Land, wo die Menschen mit wenigen Mitteln sowie viel Fantasie und Improvisationsgabe den Alltag bewältigen. Das Café „Quh“ und der Hofladen sind an diesem Tag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Trophäenschau in Reinkenhagen

er Hegering Bremerhagen lädt am Sonntag zu einer Trophäenschau in der Sporthalle Reinkenhagen. Geöffnet ist sie von 12 bis 16 Uhr. Gegen 14 Uhr ist auch ein kleines Programm der Bläsergruppe des Hegeringes geplant.

