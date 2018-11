Grimmen

Bereits am Freitag beginnt das vielseitige Veranstaltungsprogramm des Wochenendes. Dann nämlich wird in Kandelin der Martinstag nachgefeiert. Los geht es mit einem Laternenumzug, der an der Kita „Hummelnest“ um 17 Uhr startet. Der Zug führt zum Feuerwehrgerätehaus, wo die Gäste sich am Lagerfeuer wärmen und einen Imbiss sowie Getränke zu sich nehmen können. Damit der Abend nicht allzu schnell endet, kann übrigens am Freitag am Feuerwehrgerätehaus ab 15 Uhr trockenes Strauchwerk zum Verbrennen abgegeben werden.

Gemeinsam kochen, musizieren und kreativ sein: Das bietet das Familienfest der Kulturen am Sonnabend im SOS-Familienzentrum in Grimmen. Ab 10 Uhr werden den jungen und älteren Gästen verschiedene Workshops geboten. So können sie beispielsweise das Trommeln erlernen, sich beim Instrumentenkarussell der Kreismusikschule ausprobieren oder einen Rap-Workshop besuchen. Zudem gibt es kreative Aktionen, interkulturelles Kochen sowie Spiele für Eltern und deren Kinder.

Es ist mittlerweile eine der heißesten Partys des Jahres in der Trebelstadt – die PS-Party, bei der jährlich die gesamte Stock-Car-Szene der Region im Grimmener Kulturhaus zusammenkommt. Am Sonnabend ab 20 Uhr ist es wieder soweit: Fahrer, Fans und Helfer feiern ab 20 Uhr die Saison 2018. Neben der Ehrung des diesjährigen Kessel-Cup-Siegers soll auch wieder von den Partygästen das „Team of the Year“ gewählt sowie „The Strongest Team of the Year“ per Tauziehen ermittelt werden. Einlass zur Party, für die es ausschließlich Karten (5 Euro) an der Abendkasse gibt, ist um 19 Uhr.

Die Kirchengemeinde Vorland bittet am Sonnabend zum Arbeitseinsatz nach Rolofshagen und Vorland. Beginn ist an beiden Orten – jeweils auf dem Friedhof – um 9 Uhr. Geräte, wie Laubbesen und Harke, mögen mitgebracht werden. Seitens der Kirchengemeinde wird für Stärkung gesorgt.

Zum Gedenken der Opfer der Kriege und Gewaltherrschaften gibt es am Sonntag auf dem Alten Friedhof in Grimmen eine Veranstaltung gegen das Vergessen. Der Grimmener Seniorenbeirat, die Kirchengemeinde sowie Vereine, Verbände und Institutionen der Stadt laden anlässlich des Volkstrauertages dazu ein. Treff ist um 9.45 Uhr vor der Trauerhalle. Für einen würdigen Rahmen sorgen die Grimmener Blasmusik mit einigen Musikstücken, Stadträtin Heike Hübner mit Gedenk- und Mahnworten sowie die Jugendfeuerwehr mit Fackeln und Feuerschalen. Anschließend wird mit dem Ablegen von Gebinden an den vier Denkmälern auf dem Friedhof der Kriegstoten gedacht.

Anja Krüger