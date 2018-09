Grimmen

Einhellig stimmten die Stadtvertreter Grimmens (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Donnerstagabend für die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens gegen den Verkauf der Beteiligung der Stadt an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Grimmen (GWG). Der Bürgerentscheid findet am 2. Dezember 2018 statt.

Abgestimmt kann an diesem Tag zwischen 8 und 18 Uhr oder zuvor per Briefabstimmung. Letzteres beantragte die Grimmener CDU-Fraktion. „Es muss auch dem Bürgern, der eventuell erkrankt oder anderweitig verhindert ist, die Möglichkeit gegeben werden, seine persönliche Entscheidung abzugeben“, begründete Steffen Gless für die CDU-Fraktion.

Stadtrat Roland Wildgans informierte zudem, dass für Ende Oktober/Anfang November eine Veranstaltung im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ geplant ist, bei der die Bürger offen und umfassend über die derzeitige Lage der GWG sowie das Für und Wider der Privatisierung informiert werden sollen.

Krüger Anja