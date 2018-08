Grimmen

Die Entscheidung über die Zukunft der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Grimmen ist verschoben. Die Mitglieder des städtischen Hauptausschusses haben über einen möglichen Verkauf der GWG und weitere Optionen am Montagabend in nicht öffentlicher Sitzung diskutiert und dann das Thema ergebnislos in die Fraktionen verwiesen. Darüber informierte gestern Stadtrat Roland Wildgans. Die bereits für diese Woche geplante Sondersitzung zur Perspektive der GWG ist auf den 6. September verschoben worden. Auch diese Sitzung wird nicht öffentlich sein.

Zur Galerie Entscheidung zur Zukunft der Grimmener Wohnungsgesellschaft auf den 6. September verschoben

„Bis dahin können und sollen sich die Stadtvertreter in ihren Fraktionen eine Meinung bilden, in welche Richtung es gehen könnte“, sagt Wildgans. Alles sei möglich. Wildgans: „Wichtig ist nur, die GWG im Interesse der Mieter zukunftsfähig auszurichten.“ Eine Tendenz konnte der Stadtrat während der Sitzung am Montag nicht erkennen. Möglich wäre, dass die GWG als Gesellschaft der Stadt Grimmen bestehen und sozusagen alles beim Alten bleibe. Eine weitere Option sei der Verkauf an einen der beiden Interessenten, der während der vergangenen Wochen in der Stadt heiß diskutiert wurde. Eine weitere Variante sei eine Fusion der GWG mit der Grimmener Wohnungsgenossenschaft, wie sie von Andreas Breitner, Vorstand und Verbandsdirektor vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V., ins Gespräch gebracht wurde.

„Auf jeden Fall wollen und müssen wir die wirtschaftliche Situation der GWG verbessern und dürfen nicht die Existenz der Gesellschaft gefährden“, sagt Wildgans. Es gebe keinen Königsweg, räumt er ein. Deshalb müsse man sich die Zeit nehmen, alle Vor- und Nachteile auszudiskutieren und die optimale Lösung für Grimmen zu finden. „Die GWG ist derzeit nicht in Gefahr, deshalb drängt uns nichts“, betont Wildgans. Allerdings sei es möglich, dass die potenziellen Käufer abspringen, wenn es zu lange bis zur Entscheidung dauere. Deshalb hofft er auf die Sondersitzung am 6. September. „Andere Wohnungsanbieter könnten derzeit in der Stadt bedarfsgerechter Wohnraum zur Verfügung stellen als die GWG. Deshalb ist es wichtig, die Wohnungsgesellschaft leistungsfähiger und vor allem flexibler zu machen als es gegenwärtig der Fall ist“, sagt der Stadtrat. Dazu komme die demografische Entwicklung und der daraus resultierende Leerstand. Eine Entscheidung sei wichtig.

Die Hauptausschusssitzung sei eine gute Veranstaltung gewesen, betont Wildgans außerdem. Neben den Mitgliedern waren auch viele Stadtvertreter dabei, um sich zu informieren und sich eine Meinung zu bilden. Wildgans: „Es war eine offene, sachliche Diskussion.“

Armin Latendorf von den Linken überraschte es nicht, dass an diesem Abend keine konkrete Entscheidung getroffen wurde. Viele Stadtvertreter und sogar der Aufsichtsrat der GWG hätten seiner Meinung nach sehr uninformiert geklungen. „Vielen spürte man eine große Unsicherheit an“, sagt Latendorf, der seit der vergangenen Woche eine Unterschriftensammlung organisiert, damit es zu einem Bürgerentscheid kommen kann. Mehr als 900 Stimmen werden benötigt. Bislang sammelte Die Linke 210 Unterschriften. Latendorf ist ziemlich sicher: „Die Parteispitze der CDU wird eine Entscheidung treffen und alle anderen werden diese akzeptieren und abnicken.“

Hohe Schulden Etwa jeder Dritte Grimmener lebt in einer Wohnung der GWG. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) häufte nach Angaben der Stadt etwa 40 Millionen Euro Schulden an und hat rund 1800 Wohnungen im Bestand. Mehr als 900 Unterschriften sind nötig, damit die Grimmener in einem Bürgerentscheid über die Zukunft der kommunalen Gesellschaft entscheiden dürfen. Spricht sich die Mehrzahl gegen eine Privatisierung aus, wird der Verkauf an einen privaten Investor gestoppt. Unterschriftenlisten liegen zu den Bürozeiten im Büro der Linken aus. Auch in einigen Blöcken der GWG in Grimmen Südwest sind sie ausgelegt und am Schwarzen Brett in den Hausfluren zu finden.

Carolin Riemer und Almut Jaekel