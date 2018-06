Grimmen

Diese Gesichter werden sie auf dem Parkfest garantiert wieder sehen. Es sind die von Tom Abram. Gemeinsam mit Hacko Hauklotz betreibt er sein Geschäft in einem über 100 Jahre alten Fass, das garantiert echt ist, wie er beteuert. Es stammt original von 1898, sagt Abram. In seinem urigen Fass bietet der Parchimer allerhand Trinkbares an: Met, frische Erdbeerbowle, Kirschbier, Mixgetränke und rote DDR-Fassbrause. Die sei im Osten immer noch ein Renner, weil sich viele, vor allem ältere Menschen, daran erinnern würden. Ansonsten, erzählt Tom Abram, sei er die gesamte Sasion mit seinem Jahrhundert-Fass immer auf Achse. 40 bis 45 Plätze steuern sie an quer durch die Republik. Im Herbst seien er und sein Kumpel gefragt bei den Weinfesten an der Elbe zwischen Dresden und Meißen.

Tom Abram und Hacko hauklotz. Quelle: Reinhard Amler

Amler Reinhard