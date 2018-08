Grimmen

Der Vorsitzende des Kleingartenvereins „Am Wasserwerk“ in Grimmen, Wolfgang Bahls, ist stolz auf sein Frauenaktiv. Dazu gehört auch Sabine Junge (63). Die Ur-Grimmenerin ist gelernte Krankenpflegerin und befindet sich nun in der Altersteilzeit. „Ich helfe immer, wenn ich gebraucht werde. Ob im Pommernhus oder in der Klönstuv. Es macht mir Spaß, für andere Leute da zu sein“, sagt Sabine Junge.

Den größten Teil ihrer Freizeit nutzt sie für die Pflege ihres 482 Quadratmeter großen Gartens. „Ich liebe Blumen. Es ist Natur pur“, meint die Seniorin. Und dann gibt es das jährliche Gartenfest, immerhin mit fast 100 Gartenfreunden, und da wird jede Hand bei der Vorbereitung gebraucht. Deshalb wurde sie wie weitere Frauen vom Vorstand gewürdigt.

Walter Scholz