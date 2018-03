Viel los am langen Osterwochenende

Grimmen. Eines ist jetzt schon sicher: Langweilig wird dieses Osterfest mit Sicherheit nicht. Überall in der Region haben Ehrenamtliche tolle Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Ob nun sportlich durch den Park, gemütlich über den Flohmarkt, interessiert beim Oldtimertreff, ausgelassen bei einer heißen House-Party oder tierisch gut gelaunt bei der Ostereiersuche - wir stellen die fünf größten Events in und um Grimmen am langen Osterwochenende vor.

Treffen der PS-Giganten und Oldtimer in Kandelin

Auf eine Grünfläche in Kandelin in Richtung Zarnewanz laden Martin Bahls, Stephan Beth und Karsten Glawe am Ostersonnabend ab 9.30 Uhr zur zweiten Auflage des Treffens für PS-Giganten und Oldtimer ein. Die drei Männer haben sich wieder zahlreiche Programmhöhepunkte ausgedacht. So beispielsweise um 11 Uhr das Fassabschlagen oder um 14 Uhr eine Ausfahrt. „Es gibt noch weitere Programmpunkte. Noch verraten wir aber nicht welche“, sagt Martin Bahls im OZ-Interview.

Sportlicher Wettlauf im Griebenower Schlosspark

Seit Jahrzehnten hat der Griebenower Parklauf am Ostersonnabend einen festen Platz im Laufkalender des Landes. Die 66. Auflage des Traditionslaufes, organisiert von Karl Krey und Rudi Lemke, startet am Ortseingangsschild um zehn Uhr. Gelaufen werden kann dann die Meile, die Fünf- und auch die Zehn-Kilometerrunde durch den Park. Ab neun Uhr ist das Meldebüro im Griebenower Schloss geöffnet.

Erster großer Outdoor-Flohmarkt

Schon 40 Anmeldungen haben Ingeborg Manthey und Klaus Dahlweid bekommen. Am Ostersonnabend steigt auf dem Gelände der Grimmener Flohmarkthalle, an der Stralsunder Straße, der erste große Outdoor-Flohmarkt. Wer sich spontan entscheidet einen Stand aufzubauen, ist ebenso herzlich eingeladen wie alle Schnäppchenjäger, die sich einfach mal umschauen möchten. Von zehn bis 17 Uhr ist auch die Flohmarkthalle geöffnet, in der auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmeter Artikel ausgestellt sind.

Heiße House-Party im Grimmener Stadtkulturhaus

Eine lange Partynacht mit mitreißenden Beats steigt am Ostersonnabend ab 21 Uhr im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“. Unter dem Motto „Grimmen tanzt“ erwartet Veranstalter Jörn Kurowski neben den beiden DJas von „Stereoact“, auch Antenne-MV-DJ Basti Retzlaff, DJ Felix Gunert und das Grimmener DJ-Duo, die Gebrüder Grimm. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Bereits um 16 Uhr steigt an selber Stelle die traditionelle „After-School-Party“. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist für Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr frei. Diese Jugend-Disco geht bis 19 Uhr.

Traditionelle Ostereiersuche im Grimmener Heimattierpark

Traditionell werden am Ostersonntag im Grimmener Heimattierpark wieder Osterkörbchen versteckt. Wie in jedem Jahr haben sich die Mitarbeiter des Tierparks und des Fördervereins wieder eine ganze Menge einfallen lassen. Los geht es um zehn Uhr. Dann sind im Schafgehege rund 100 Osterkörbchen versteckt. Pro Korb fällt ein Kostenbeitrag von 2,50 Euro an. Ab 10.30 Uhr heißt es dann „Spiel und Spaß mit dem Osterhasen“. In Erinnerung sollen dabei alte Osterbräuche gebracht werden, wie beispielsweise das Eierlaufen. Wer möchte, kann bei einer Alpaka- und Schafschur zuschauen, am Bienenhaus Wissenswertes von Imker Simon Reich erfahren oder auf dem Rücken eines Ponys den Tierpark erkunden. Der Eintritt kostet am Ostersonntag für Erwachsene fünf Euro. Kinder zahlen an diesem Tag drei Euro.

Mielke Raik