Grimmen

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt in diesem Jahr die Nachwuchsringer des Grimmener Verein „Athletic Energy“ Grimmen. Wir bedanken uns recht herzlich bei folgenden Spendern: Dem Tannenhof in Stoltenhagen, wo am Wochenende das große Tannenbaumfest mit einem bunten Programm und dem Verkauf von Nordmanntannen stattfindet, für eine Spende in Höhe von 100 Euro. Zudem deraetka Shop Grimmen, der eine Spende von 100 Euro für die Nachwuchsringer spendiert. Zudem viel Dank an folgende Privatspender: Bärbel Reppenhagen (10 Euro), Klaus Teistler (20 Euro), Jens und Iris Mutschler (20 Euro), Karl-Ole Bruchnow (74 Euro), Familie Heinz Lenz (20 Euro), Christel und Willi Lück (25 Euro), Erhardt und Hannelore Schuck (50 Euro), Enrico und Andrea Labrenz (50 Euro), Hartmut und Bärbel Granzow (10 Euro), Fritz und Adelheid Lexow (100 Euro), Erwin und Birgitt Boljahn (20 Euro), Christa und Helene Treichel (20 Euro), Eckhard und Anette Köhn (20 Euro), Hartmut und Waltraut Baumgart (30 Euro), Manfred und Christel Lorenz (20 Euro), Heinz und Erika Schünemann (20 Euro), Uwe und Angela Janzen (50 Euro), Werner und Erika Poggendorf (20 Euro), Andreas und Margit Lorenz (20 Euro), Marianne Müller (20 Euro), Karin Vinke (20 Euro), Helga Brandt (10 Euro), Jürgen Thielke (15 Euro), Ilse Schmiedel (10 Euro), Elfriede Bäcker (20 Euro), Ulf und Karin Mailahn (20 Euro), Wolfgang und Angnes Möllerke (20 Euro), Eckhard und Sigrid Stein (20 Euro), Irene Schulz (50 Euro), Hartmut Holz (100 Euro), Anja Meisel (250 Euro), Ursula Langschwager (10 Euro), Uwe und Gisela Matthias (20 Euro), Klaus und Rita Weiske (20 Euro), Ingelore Kroll und Jochen Dittbrenner (20 Euro), Edelgard Meyer (20 Euro), Andreas und Elke Polzow (20 Euro), Horst und Annelie Richert (20 Euro), Hartmut und Cornelia Barkowski (20 Euro), Karl und Renate Krey (20 Euro), sowie Silva Liedtke (56,65 Euro).

Raik Mielke