Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Grimmen. Bei einem Autounfall in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Donnerstagnachmittag vier Menschen verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte offenbar beim Einfädeln in den fließenden Verkehr den von hinten kommenden Wagen eines 78-Jährigen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß sei der Mann leicht, seine 74-jährige Beifahrerin hingegen schwer verletzt worden. Die 30-jährige Fahrerin des anderen Autos und ein 12-jähriges Kind wurden laut Polizei leicht verletzt. Alle vier seien in Krankenhäuser gebracht worden. An den Fahrzeugen entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden von 20 000 Euro. Für die Bergung sei die Straße anderthalb Stunden gesperrt worden.

dpa/mv