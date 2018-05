Grimmen

Ihr Wissen zum Thema Wald und auch ihre körperliche Fitness stellten am Mittwochvormittag insgesamt sieben 4. Klassen aus den Grundschulen Süderholz, Abtshagen, „Dr. Theodor Neubauer“ Grimmen, Horst und Brandshagen unter Beweis. Sie ermittelten im Kammerholz bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) den diesjährigen Waldolympiade-Sieger des Forstamtes Poggendorf. An sechs Stationen galt es, möglichst viele Punkte einzuheimsen. Die Disziplinen: „Tiere des Waldes“, „Überwinden von Hindernissen“, „Waldboden“ und „Baumartenkenntnis“ sowie „Zapfenzielwurf“ und „Holzstapel umsetzen“.

Den Sieg sicherte sich mit 111 Punkten die Klasse 4a der Grundschule Abtshagen. Mit nur zwei Punkten weniger folgte die Klasse 4b der Abtshagener Bildungseinrichtung. Die Grimmener Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ verwiesen die Abtshagener auf die die Plätze drei (Klasse 4a) und vier (Klasse 4b). Platz fünf ging an die Grundschule in Horst und den Platz sechs teilten sich die Grundschulen Süderholz und Brandshagen. „Egal welcher Platz, die abgelieferten Leistungen sind wirklich sehr gut. Das Niveau ist in den vergangenen Jahren sehr gestiegen“, schätzte Forstamtmitarbeiter Wolfgang Behl ein.

Krüger Anja