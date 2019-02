Grimmen Grimmen - Vodafone baut Netz aus Noch bis Freitag kann es zu zeitweisen Ausfällen des Vodafone-Netzes in Grimmen kommen. Grund sind Bauarbeiten. Der Mobilfunkanbieter rüstet in der Trebelstadt auf LTE um.

Ein Mobilfunkmast von Vodafone wird an der A61 bei Mönchengladbach Venn aufgebaut. Von oben wird dabei ein Bauteil mit einem Kran eingeschwenkt. Beim Mobilfunk-Netzausbau ziehen Deutschlands große Telekommunikationskonzerne das Tempo an. Vodafone kündigte am 25.01.2019 in Düsseldorf an, 2019 insgesamt 2800 neue LTE-Stationen in Betrieb zu nehmen. Quelle: Valery Kloubert/Vodafone/dpa