Groß Lehmhagen

Einmal im Jahr ist der Park des Psychiatrischen Pflegewohnheims in Groß Lehmhagen Ort eines buntes Volksfestes. „Traditionell begehen wir so unseren Tag der offenen Tür. Wir bereiten dann immer, gemeinsam mit unseren Bewohnern, ein buntes Programm vor. Zudem laden wir uns Künstler ein, die so richtig für Stimmung sorgen“, erklärt Andrea Telke, Pflegedienstleiterin gegenüber der OZ.

Und in diesem Jahr waren es wirkliche Stimmungskanonen, die auf der großen Bühne im Park für Schunkel- und Tanzstimmung sorgten.

Viele Besucher nutzten an diesem Tag zudem die Gelegenheit und schauten sich in der Einrichtung, die es so bereits seit 1997 als „Dr. Gerhardt Haus“ gibt, um. Bei kleinen Führungen durch das Haus erfuhren sie, dass derzeit 36 Bewohner in einer offenen und einer geschlossenen Wohngruppe in 24 Einzelzimmern und sechs Doppelzimmern leben und die psychiatrische Pflegeeinrichtung somit komplett ausgelastet ist.

Mielke Raik