Kaschow

Zu einem kleinen, gemütlichen Adventsmarkt wird am Sonnabend (24. November) nach Kaschow eingeladen. Gastgeber auf dem Hof in der Pommernstraße 5 sind Jana Walther und Anke Päplow, die sich vor einigen Jahren zusammentaten und unter dem Label „paja-Maschenmode“ unter anderem modische Mützen und Schals häkeln.

Insgesamt rund zehn Aussteller werden zwischen 11 und 19 Uhr in einem Festzelt und in Pavillons ihre Waren feilbieten. Darunter sind Kunsthandwerker, Töpfer und die Genussmanufaktur mit ihren Produkten und kleinen Kostproben. Angeboten werden neben Gehäkeltem unter anderem auch Schmuck, Schaffelle, Betonfiguren und Adventsgestecke.Damit die Eltern in Ruhe stöbern können, lädt eine Bastelecke die jungen Gäste zum Zeitvertreib ein.

1. paja-Adventsmarkt: 24. November, 11 bis 19 Uhr, in Kaschow (Pommernstr. 5)

Anja Krüger