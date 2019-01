Grimmen

Diplom-Veterinärmediziner Hans Eckhard Lüttkemöller kommt mit einem Lächeln auf den Lippen aus dem OP. Auf dem Arm trägt er einen ausgewachsenen Schäferhund-Rüden. „So der kann keinen Nachwuchs mehr zeugen“, sagt er mit seinem trockenen Humor und legt den noch schlafenden Vierbeiner in ein gepolstertes Hundekörbchen.

Anschließend ein kurzer Blick durchs Wartezimmer und schon kommt die Information von Assistentin Cindy Schuldt und es geht mit dem nächsten Vierbeiner ins Behandlungszimmer. Eine Impfung steht auf dem Programm. Vom Herrchen kommt die Bitte einen Maulkorb anzulegen. „Ich bin sehr dankbar, wenn die Besitzer dies so ehrlich einschätzen“, sagt Hans Eckhard Lüttkemöller. Dieses Mal hätte es diesen Schutz nicht gebraucht, denn der kleine Terrier ist sehr entspannt. „So etwas kann aber auch täuschen“, weiß der Veterinärmediziner und erzählt: „Ich habe mal einen Hund geimpft und er war total entspannt. Als er dann nach der Impfung wieder rumtollen konnte, nutzte er einen Moment der Unachtsamkeit, biss mir in die Hand und wollte den Daumen gar nicht mehr loslassen. Aber dies gehört ganz einfach zum Beruf dazu.“

Seit 1982 ist er in der Praxis tätig. „Damals kam ich frisch von der Humboldt-Universität in Berlin und in dieser zentralen Praxis im Dorf waren zehn Personen tätig, wobei vor allem die Behandlung von Rindern im Vordergrund stand“, erinnert er sich zurück. Nämlich bereits im Herbst des Jahres 1977 war am heutigen Standort eine staatliche Tierarztpraxis eröffnet worden. Nach der Wende übernahmen Hans-Joachim Huckstorf und Hans Eckhard Lüttkemöller den Stützpunkt, der sich zuvor vor allem um die Nutztiere im Altkreis Grimmen kümmerte, als Gemeinschaftspraxis. Seit Februar 2008 wird die Praxis von Veterinärmediziner nun allein geführt. Ihm greift Assistentin Cindy Schuldt tatkräftig unter die Arme. „Wir behandeln vom kleinen Kanarienvogel über Ratten bis hin zu großen Pferden so ziemlich alle Tierarten“, erklärt der erfahrene Tiermediziner.

Kuriositäten gibt es fast in jedem Jahr. „Zu DDR-Zeiten und auch noch Anfang der 1990er Jahren waren es vor allem Nutztiere, um die man sich gekümmert hat. Inzwischen vor allem Hunde und Katzen. Aber es gibt immer mal wieder außergewöhnliche tierische Praxisbesuche und Behandlungen, die man so nicht alle Tage hat“, erklärt Hans Eckhard Lüttkemöller. So musste der Tierarzt aus Groß Lehmhagen beispielsweise schon einen echten Giganten behandeln. „Vor einigen Jahren gastierte in der Trebelstadt ein Zirkus. Sie hatten einen Elefanten, der nachbehandelt werden musste. Da schleppt man von der Menge her schon mal einen ganzen Eimer Medikamente mit sich herum“, erinnert er sich. Immer mehr Leute halten sich heute auch Ratten als Haustiere und diese brauchen hin und wieder dann eben auch die Hilfe eines so erfahrenen Tierarztes. „Vor kurzem erst habe ich einer Ratte einen Tumor entfernt. Während des Studiums zu DDR-Zeiten standen Rind, Schwein und Pferd ganz weit oben auf dem Lehrplan. Als Tierarzt vor Ort versucht man sich aber um alle Probleme zu kümmern. Man lernt ständig dazu und niemals aus“, sagt der erfahrene Tierarzt.

Besonders schön sind für ihn immer Geburten. Auch, wenn er meistens nur dann gerufen wird, wenn es Komplikationen gibt. „Ich habe unter anderem bei einem Kapuzineraffen im Grimmener Heimattierpark einen Kaiserschnitt gemacht“, beschreibt er. Im Zoo der Trebelstadt ist er regelmäßig, impft die Tiere wenn nötig, oder behandelt kleinere oder größere Wehwehchen der tierischen Bewohner.

Und eines ist Hans Eckhard Lüttkemöller besonders wichtig: „Ich bin nicht der Tierarzt im weißen Kittel. Den trage ich nie. Vielleicht kommen viele deshalb auch gerne zu mir“, sagt er mit einem Lächeln auf den Lippen.

