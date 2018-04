Von der Sonne geblendet

Grimmen/Steinhagen/Tribsees. Ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 6.50 Uhr in der Ortslage Steinhagen. Vermutlich war eine Pkw-Fahrerin dort durch den niedrigen Sonnenstand so stark geblendet, dass sie den vor ihr fahrenden Pkw nicht richtig erkennen konnte und fuhr auf ihn auf.

Dabei verletzte sie sich leicht, kam zur Behandlung ins Krankenhaus, wurde aber schon im Laufe des Vormittags wieder entlassen. Den entstandenen Sachschaden gibt das Polizeirevier Grimmen mit 12000 Euro an.

Bereits am Dienstag hatte sich ein Unfall auf der Landesstraße 192 zwischen Thomashof und Tribsees ereignet: Von einem Transporter hatten sich Eisschollen vom Fahrzeugdach gelöst und waren gegen 7.45 Uhr auf zwei entgegenkommende Pkw gefallen. Als das Eis eine der Frontscheiben zerschlug, wurde der Fahrer an den Händen von den Glassplittern verletzt.

Jaekel Almut