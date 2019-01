Grimmen

Auf der Ampelkreuzung in der Friedrichstraße in Grimmen kollidierten am Mittwoch zwei Pkw. Ursächlich war ein Vorfahrtsfehler. Personen wurden nicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000 Euro.

Wie die Polizei informiert, wollte der Fahrer eines Pkw der BMW gegen 13.40 Uhr aus Richtung Bahnhofstraße kommend auf der Kreuzung nach links abbiegen. Dabei missachtete er das Vorfahrtsrecht des aus Richtung Kulturhaus kommenden Pkw der Marke Opel, der die Kreuzung geradeaus in Richtung Bahnhofstraße passieren wollte. Es kam zum Zusammenstoß bei dem weder der 56-jährige BMW-Fahrer noch der 57-jährige Opel-Fahrer verletzt wurde.

akr