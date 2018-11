Poggendorf

Zwei Schwer- und vier Leichtverletzte sowie Blechschäden in Höhe von mehreren zehntausend Euro: Das ist die Bilanz von insgesamt vier Unfällen an der Kreuzung L26/B194 in Poggendorf, die sich im Zeitraum Juni 2018 bis Mitte November 2018 ereigneten.

Erst am Montag gegen 16.30 Uhr krachte es wieder in dem Ort der Gemeinde Süderholz. Verletzt wurde diesmal niemand. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 5500 Euro.

Ein 50-jähriger Fahrer eines VW Crafters beabsichtigte, die Kreuzung aus Richtung Rakow kommend in Richtung Greifswald zu überqueren. Dabei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Toyota, der auf der B194 aus Richtung Demmin in Richtung Grimmen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Toyota, mit dem ein 31-jähriger Demminer unterwegs war, wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Den Schaden an diesem Fahrzeug schätzt die Polizei auf circa 5000 Euro.

Seitens der Verkehrsunfallkommission des Landkreises Vorpommern-Rügen sei über das Unfallgeschehen an der Poggendorfer Kreuzung bereits gesprochen worden, informiert Grimmens Straßenmeistereichef Frank Denker, der diesem Gremium angehört. „Noch kann man aber nicht von einem Unfallschwerpunkt reden“, sagt er. Wieso es häufiger auf besagter Kreuzung kracht, sei ihm unerklärlich. Die Kreuzung befinde sich innerhalb einer Ortschaft, eine große Hinweistafel weise auf die Kreuzung hin „und erst im vergangenen Jahr wurden Stoppschilder für jene Autofahrer aufgestellt, die von der L26 aus die Kreuzung passieren wollen“, berichtet Denker.

Vor einigen Jahren noch wurde der Verkehr an der Poggendorfer Kreuzung per Ampelanlage geregelt. „Bis zur Eröffnung der A 20“, berichtet Denker. Mit der Autobahn habe der Verkehr in Poggendorf rapide abgenommen. Deshalb seien die Ampeln zunächst für rund zwei Jahre abgehängt gewesen. „In der Zeit wurde nicht ein Unfall registriert und die Anlage deshalb schließlich zurückgebaut“, sagt der Straßenmeistereichef.

Anja Krüger