Bergen

Vom Wind verwehte und von Rabenvögeln aufgerissene Gelbe Säcke – das könnte vom nächsten Jahrzehnt an zwischen Kap Arkona und dem Trebeltal Geschichte sein. „Wir streben an, dass im Landkreis die Gelbe Tonne eingeführt wird“, sagt Torsten Ewert, Betriebsleiter der Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen, gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Dafür geht der Kreisbetrieb für den Entsorger in Vorleistung. Mit dem Gebührenbescheid für die Abfallentsorgung wird an die Haushalte auch ein Schreiben verschickt, um den Bedarf zu ermitteln. „ Wer eine Gelbe Tonne möchte, wird eine bekommen. Wer nicht, der nutzt weiterhin den Gelben Sack“, blickt Ewert voraus.

Der Eigenbetrieb trägt dem neuen Verpackungsgesetz Rechnung, das seit Jahresbeginn gilt. „Das ermöglicht uns, es dem Dualen System vorzugeben, wie Verpackungsabfälle gesammelt werden. Eine Blaskapelle vor dem Entsorgungsfahrzeug ist natürlich utopisch, aber eine Gelbe Tonne realistisch“, sagt Ewert. Die Abfallwirtschaft reagiere damit auch auf viele Anfragen von Bürgern sowie auch aus Stadt- und Gemeindevertretungen, die sich die Einführung der Gelben Tonne wünschen. Das wäre, so Ewert weiter, mit Beginn des Jahres 2021 möglich, „denn der aktuelle Entsorgungsvertrag zwischen dem Dualen System und dem Landkreis endet am 31. Dezember 2020“.

Wer eine Gelbe Tonne möchte, müsse nicht tiefer in die Tasche greifen. „Wie der Gelbe Sack wird auch die Gelbe Tonne vom Dualen System Deutschland finanziert“, macht Ewert deutlich. Und auch: „Es werden nicht mehr Entsorgungsfahrzeuge unterwegs sein. Der Sack und der Inhalt der Tonne werden von einem Fahrzeug abgeholt.“

Chris Herold