Griebenow

Seit fünf Jahren arbeitet Uwe Schwarz (56) im Schloss Griebenow, seit diesem Jahr ist er Vereinsvorsitzender.

„Die tägliche Arbeit und der Umgang mit den unterschiedlichen Menschen und Arbeitskollegen macht mir viel Spaß“, erzählt der Süderholzer, der seinen Wohnsitz in Bartmannshagen hat. Die Vielseitigkeit und die Herausforderungen des Alltags, die so ein Schloss mit sich bringen, machen es aus. Aber auch Problemlösungen gehören dazu, wie die Bergung der am 10 Juni bei einem Sturm in den Schlossteich gefallenen dicken Buche. „Wir konnten der Lage selbst nicht Herr werden. Deshalb möchte ich mich beim Löschzug Süderholz, Landwirt Detlef Notzke, Roland Stark und dem Angelverein Blau-Weiß 91 für die Hilfe bedanken.“

Jaekel Almut