Stralsund. „Expeditionen ins Eis“ ist der Titel eines Vortrags, den Maria Clauss am Dienstag um 18 Uhr im Brauhaus in der Knieperstraße 18 in Stralsund hält. Die Biologin begleitete Expeditionen in die Arktis und Antarktis. Im Jahr 2016 zeigte sie ihre Fotografieausstellung „Eiswelten“ in Klausdorf und im Folgejahr in der Sundine in Stralsund. Nun schmücken sieben ihrer Panoramen die Internetseite des Kunstvereins Stralsund.

Mit „Expeditionen ins Eis“ möchte sie die Geschichten hinter ihren Bildern erzählen und von den Besonderheiten der Polarregionen berichten. In ihrem Lichtbildvortrag präsentiert die leidenschaftliche Amateurfotografin die Vielfalt der Motive, die sie als Reisende auf Expeditionskreuzfahrtschiffen entdecken durfte.

Vortrag über die Polargebiete: Dienstag, 18 Uhr, Brauhaus Stralsund

OZ