Der Termin für die Neuwahl eines Bürgermeisters in Barth (Vorpommern-Rügen) soll verschoben werden. Die Barther Stadtvertretung stimmte am Donnerstagabend in einer Dringlichkeitssitzung mit 16 zu 2 Stimmen einem entsprechenden Antrag zu. Wunschtermin aus Sicht des Gremiums ist die turnusgemäße Kommunalwahl am 26. Mai kommenden Jahres.

Ausnahmegenehmigung notwendig

Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Ausnahmegenehmigung bei der Rechtsaufsichtsbehörde zu beantragen, da laut den gesetzlichen Vorgaben eigentlich spätestens im Dezember ein neues Stadtoberhaupt gewählt werden muss.

Hintergrund des Beschlusses sind einerseits rechtliche Bedenken. Da unter anderem die Besetzung des Gemeindewahlausschusses unrechtmäßig verändert worden sei, könnte das Ergebnis der eigentlich Wahl angefochten werden. Es gebe aber auch politische Gründe, wie Stadtvertreter Peter Hermstedt (FDP-Fraktion) mit Blick auf eine möglichst hohe Wahlbeteiligung erläuterte. Der eigentliche Termin am 4. November sei zu kurzfristig, um die Wähler angemessen mitzunehmen.

Widerspruch angekündigt

Der Landkreis Vorpommern-Rügen als Rechtsaufsichtsbehörde hatte im Vorfeld bereits angekündigt, dem Beschluss zu widersprechen.

