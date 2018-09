Grimmen

Erstmals fanden die „Jugendfilmtage“ in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) statt. Insgesamt 450 Schülerinnen und Schüler des Grimmener Gymnasiums, der Regionalschule „Robert Koch“ und des Förderzentrums wurden über die Alltagsdrogen Alkohol und Nikotin aufgeklärt. Sonst finden die Präventionstage, die der Verein Chamäleon Stralsund und die Schulsozialarbeiter organisierten, in einem Kino in Stralsund statt.

Die Jugendlichen wurden spielerisch und unterhaltsam durch Filmvorführungen über die gesundheitlichen Folgen und das Abhängigkeitspotenzial des Rauchens aufgeklärt. So sollten die Kinder und Jugendlichen auch lernen, risikobewusst und konsummindernd mit Alkohol umzugehen.

Mandy Wolter, Präventionsberaterin bei der Polizei, fand eindringliche Worte als sie warnte: „In kürzester Zeit beginnt ihr euch Geld zu beschaffen. Ihr stehlt es euren Geschwistern oder Eltern.“

OZ