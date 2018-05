Stoltenhagen

Agrarministerin Klöckner besucht Landwirtschaftsbetrieb in Vorpommern

Die Bundes-CDU wirbt wenige Tage vor der Landratswahl in Vorpommern-Rügen nochmals für ihren Kandidaten Andreas Kuhn. Einen Tag nach Kanzlerin Angela Merkel wird Bundesagrarministerin und Partei-Vize Julia Klöckner am Mittwoch in den Landkreis kommen, um dort einen Landwirtschaftsbetrieb in Stoltenhagen bei Grimmen zu besuchen und mit Bauern zu diskutieren.

Unimedizin Greifswald und Klinikum Karlsburg gründen Herzzentrum

Greifswald. Die Universitätsmedizin Greifswald und das Klinikum Karlsburg gründen ein „Herzzentrum Vorpommern“. Damit solle die seit längerem intensivierte Zusammenarbeit auf ein neues Niveau gehoben werden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die beiden Einrichtungen wollen am Mittwoch eine Kooperationsvereinbarung unterschreiben.

Ausschuss berät über Anrufbus in Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen. Eine eventuelle Ausweitung des Zeitfensters für den Anrufbus in Nordwestmecklenburg beschäftigt am Mittwoch den Wirtschaftsausschuss des Kreistages. Anlass: Bei der Nutzungsmöglichkeit (6 bis 10 und 14 bis 18 Uhr) gibt es derzeit eine „Mittagslücke“. Die könnte per 20. August 2018 - wenn der Kreistag das so entscheidet - geschlossen werden.

