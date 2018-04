Wasserturm wird 85 Jahre alt

Grimmen. Rund 3000 Besucher erklimmen pro Jahr die Aussichtsplattform des Grimmener Wasserturmes. Sie kommen aus aller Welt, sagt Oda Scheunemann, die die im Turm beheimatete Stadtinformation betreut. „In diesem Jahr“, sagt sie, „wird das 32,50 Meter hohe Bauwerk, das einst mit Ziegeln aus der benachbarten Ziegelei errichtet wurde, 85 Jahre alt.“

1960 war der Turm stillgelegt worden, weil er den Ansprüchen an die gestiegene Wasserversorgung in Grimmen nicht mehr gerecht wurde und die Stadt ein neues Wasserwerk bekam. Nach Jahren des Verfalls fanden sich dann bereits in den 1980-er Jahren Enthusiasten, die das Dach erneuerten und eine Aussichtsplattform errichteten. Danach kam allerdings die Wende und der Turm verfiel wieder in einen Dornröschen- schlaf. Seit 2002 ist er nun aber saniert und für jedermann zugänglich. Von oben hat man einen wunderschönen Rundblick auf die Stadt. Im Turm finden auch Trauungen statt. „15 Paare haben sich für dieses Jahr schon angemeldet“, sagt Oda Scheunemann.

Amler Reinhard