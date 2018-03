Wechsel vom Krankenhaus ins Pflegeheim

Jessin. Berufliche Veränderung, neue Herausforderungen und mehr Verantwortung – das alles hatte Idun Dührkoop im Sinn, als sie sich entschied, die Leitung des Pflegeheimes „Haus Sonnenschein“ in Jessin zu übernehmen. Seit November leitet sie nun diese Einrichtung der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten und „all meine Erwartungen haben sich erfüllt“, sagt die 52-Jährige.

Mehr als 30 Jahre lang arbeitete Idun Dührkoop zuvor im DRK-Krankenhaus in Bartmannshagen, war dort Wirtschaftsleiterin und somit zuständig wirtschaftlichen Belange des Krankenhauses, für die Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung und den Einkauf. „Diese Erfahrungen will ich nun zielgerichtet hier im Unternehmen einsetzen“, sagt sie. Und sie möchte sich beruflich, fachlich und auch persönlich dabei weiterentwickeln. Was ihr sehr am Herzen liege und ein Ansporn dafür war, diese neue Herausforderung anzugehen, ist, als Leiterin im Pflegeheim direkt mit Menschen zu arbeiten, täglich Heimbewohnern und Mitarbeitern ganz nah zu sein.

Jaekel Almut