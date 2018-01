Weg um den Borgwallsee: Land lenkt ein

Pütte/Negast/Lüssow. Der Aufschrei der Gemeinden des Amtes Niepars hat zu einer guten Wendung geführt: Für den geplanten Wanderweg um den Borgwallsee dürfen die vorhandenen Trassen nun doch genutzt werden.Grund für das Einlenken: Man nennt das Ganze nicht Instandhaltung, sondern grundhafte Erneuerung.

Das Problem

Die OZ hatte vor einem Monat darüber berichtet, dass laut Förderrichtlinien des Landes eine Instandsetzung jetziger Wege nicht in Frage kommt. Neu bauen wäre die Folge gewesen. Doch das kam für die Kommunen nicht in Frage. Aus Kostengründen und aus Überlegungen mit gesundem Menschenverstand. Die Gemeinden drohten mit der Rückgabe der zwei Millionen Fördermittel, die Minister Glawe erst im Sommer 2017 überreicht hatte. Das 2,5 Millionen Euro teure Projekt wäre damit gestorben. Das wollte man an anderer Stelle wohl doch nicht riskieren.

Der Besuch in Schwerin

Nach einem Termin in Schwerin ruderte das Land zurück – zum Glück für die Gemeinden. „Eine Instandsetzung darf nicht erfolgen, denn die ist touristisch nicht förderfähig. Wenn wir aber sagen, wir gehen eine grundhafte Erneuerung an, stehen die Signale auf Grün“, sagt der Nieparser Verwaltungschef Peter Forchhammer nach dem Gespräch im Ministerium und ergänzt: „Alles eben eine Frage der Interpretation...“ Fakt ist, dass die Karten jetzt neu gemischt werden, das Projekt wird nun doch nicht beerdigt, zumindest für den Borgwallsee-Teil.

Schlechte Nachricht für Radweg an der L21

Kein Einlenken gab in Schwerin nämlich in Bezug auf den Radweg an der L21 von Niepars Richtung Barth. „Ein kompletter Weg kann nicht gefördert werden, wohl aber einzelne Abschnitte“, sagt Dietmar Eifler. Der Steinhäger Bürgermeister und CDU-Landtagsabgeordnete hat sich in den letzten Monaten immer wieder für das Projekt stark gemacht und meint, dass man später dann noch die Lücken schließen könne. „Ich sehe da schon ein positives Signal.“ Die betroffenen Gemeinden eher nicht. Insofern ist es sicher kein schlechter Weg, wenn man das Projekt in zwei Abschnitte teilt – die eigentliche Borgwallsee-Runde als Schritt 1 und später die Nord-Trasse „Binnen un Bodden“.

Ines Sommer