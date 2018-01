Weg wegen Baumschnitt gesperrt

Grimmen. Zwischen den Ortsteilen Heidebrink und Hohenwarth müssen sich Verkehrsteilnehmer ab dem kommenden Montag auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Tagsüber wird die Verbindungsstraße für den Verkehr in der nächsten Woche komplett gesperrt sein. Das kündigt das Grimmener Bauamt an. Der Grund dafür sind dringend notwendige Pflegearbeiten an Bäumen und Gehölzen entlang des Plattenweges. Mit diesen Arbeiten soll am Montag begonnen werden. Der Baumschnitt dauert bis einschließlich Freitag.

Während dieser Zeit wird die für den Baumschnitt eingesetzte Technik den Verkehr auf dem Plattenweg behindern. Dessen Befahrbarkeit ist dann nur eingeschränkt möglich. Eine Vollsperrung erfolgt von Montag und bis einschließlich Freitag jeweils von 10 Uhr an. Spätestens um 16 Uhr soll sie an allen Tagen wieder aufgehoben werden, die Straße dann wieder passierbar sein, teilt das Bauamt mit.

OZ