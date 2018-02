Wegebau ab April

Stahlbrode. Im April soll der ländliche Wegebau auf der Strecke von Falkenhagen nach Stahlbrode beginnen. Darüber informierte Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger (CDU) jetzt.

Bereits jetzt werden deshalb die dortigen Pappeln gefällt. Die Ausschreibungen für diese Baumaßnahme laufen.Der Weg soll auf einer

Breite von 3,50 Meter als Asphaltweg ausgebaut werden, momentan besteht er aus Spurplatten.

Für die Maßnahme sind Kosten von etwa 750 000 Euro kalkuliert. Mit dem Bodenordnungsverfahren fließen Fördermittel in Höhe von 90 Prozent. Der Rest kommt als Eigenanteil der sogenannten Teilnehmergemeinschaft, zu der auch die Gemeinde gehört. Grundstückseigentümern und Landwirten beteiligen sich so ebenfalls an den Kosten.

Jaekel Almut