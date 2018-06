Reinkenhagen

Ob in Bremerhagen an der Bushaltestelle, in Reinberg am Parkplatz, in Ahrendsee an der Bushaltestelle oder in Reinkenhagen an der Feuerwehr bzw. in der Mannhäger Straße - in der Gemeinde Sundhagen wurden in den zurückliegenden Wochen eine Reihe sogenannter Blühwiesen angelegt. Das Problem ist bloß, sie blühen nicht. Oder noch nicht. Grund dafür ist sicher die langanhaltende Trockenheit, die natürlich niemand vorhersehen konnte. „Wir hoffen auf Feuchtigkeit“, umschrieb Bürgermeister Helmut Krüger (CDU) auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung den Wunsch nach Regen. Denn von der Aktion, die in Sundhagen mit der Unterstützung vieler ansässiger Landwirte und großem Enthusiasmus gestartet wurde, erhofft sich die Gemeinde viel Symbolkraft über die Grenzen Sundhagens hinaus. Es gehe darum, vor allem Bienen Nahrung zu geben. Deshalb habe es auch mehrere Gesprächsrunden zwischen Landwirten und Imkern gegeben. Auch der Bauernverband Nordvorpommern ist im Boot.1550 Quadratmeter Fläche sind in Sundhagen angesät worden. Das Saatgut wurde gespsonert. 2018 so Krüger, sei ein Probejahr. Die Aktion solle in den Folgejahren fortgesetzt werden.

