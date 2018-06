Kreutzmannshagen

Weil er Kinder in Kreutzmannshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ansprach und ihnen Fußball-Sammelkarten als Geschenk anbot, geriet ein Mann ins Visier der Polizei. Dabei wollte er tatsächlich nur die Karten verschenken.

Eltern riefen in sozialen Netzwerken andere Eltern auf, auf ihre Kinder aufzupassen. Ein Mann, unterwegs mit silbernem Auto, spreche Kinder an, biete ihnen Fußball-Karten an und locke sie so zum Auto. Darüber informierte eine Mutter auch die Polizei.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, bekam der Mann selbst von dem Aufruf mit und wandte sich persönlich an die Mutter, um sich bei ihr und den Kindern zu entschuldigen. Er habe tatsächlich nur die Sammelkarten verschenken wollen. Dass seine „Aktion“ falsch aufgefasst werden könnte, wurde ihm erst im Nachhinein bewusst.

„Dieser Fall zeigt, dass nicht immer böse Absicht dahinter steckt, wenn Kinder von Fremden angesprochen werden. Dennoch sollten Kinder dahingehend erzogen werden, sich nicht zu dicht dem Fremden zu nähern und schon gar nicht zu Fremden ins Auto zu steigen“, sagt Dietmar Grotzky, Leiter des Grimmener Polizeireviers.

