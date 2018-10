Poggendorf/Demmin

Anika Lohse ist ratlos. Seit zwei Wochen ist ihr kleiner, inzwischen 21 Wochen alte Welpe verschwunden und trotz vieler Suchaktionen und Hilfen bisher nicht gefunden worden.

Die Demminerin hat den Labrador-Schäferhund-Mix aus Poggendorf in der Gemeinde Süderholz. „Da wir Ende September einen Urlaub geplant hatten, war mit dem Züchter vereinbart worden, den kleinen Rüden Carlos für diese Zeit noch einmal zurück nach Poggendorf zu geben“, erzählt sie. Das war am 28. September. Schon einen Tag später ist Carlos dort entlaufen. „Wir haben unseren Urlaub abgebrochen, haben in Poggendorf mitgesucht, den Tierschutz informiert, Suchanzeigen auf allen möglichen Internet-Plattformen geteilt und Flyer ausgedruckt und veröffentlicht – bisher ohne Erfolg“, sagt Anika Lohse traurig. Am vergangenen Sonntag sei extra eine Dame aus Kiel mit Suchhunden nach Poggendorf gekommen, aber auch die hätten Carlos nicht gefunden.

Ganz aufgeben möchte sie den jüngsten Familiennachwuchs noch nicht. Sie hat immer noch Hoffnung darauf, das Carlos vielleicht irgenwo untergekommen ist und ist dankbar für jeden Hinweis unter 01741941446.

Jaekel Almut