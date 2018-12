Wendisch Baggendorf

Die Einwohner der Gemeinde Wendisch Baggendorf werden im kommenden Jahr einen neuen Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterin wählen. Der Grund: Amtsinhaber Igor Hein ( Wählergruppe) tritt zur Kommunalwahl im Frühjahr 2019 nicht wieder für den Posten an. Das verkündete er der Gemeindevertretung, die am Mittwochabend tagte. Nicht die einzige Personalie in der Gemeinde. Mit Christiane Opitz verabschiedete sich ein „Urgestein“ aus der Kommunalpolitik in Wendisch Baggendorf.

„Ich werde zur anstehenden Kommunalwahl im kommenden Jahr nicht mehr für das Amt des Bürgermeisters kandidieren“, teilte Igor Hein den Gemeindevertretern mit. Seit Oktober 2016 hat er den ehrenamtlichen Posten bekleidet – zunächst interimsweise, weil sein Vorgänger Eberhard Graßhoff aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegte. Seit einer Wahl im Mai 2017 ist Hein offiziell das Gemeindeoberhaupt. Bei der Begründung seines Entschlusses hält er sich zurück. Nur so viel: „Wir brauchten seinerzeit eine rasche Lösung. Nun soll das Amt planmäßig vergeben werden“, sagt Hein. Im Januar würden sich die Mitglieder der Wählergruppe zusammensetzen, um ihren Kandidaten für den Posten zu bestimmen.

Voraussichtlich am 26. Mai 2019 finden die Kommunalwahlen im Land statt. Bis Mitte März 2019 müssen die Wahlvorschläge beziehungsweise Bewerbungen im Amt Franzburg-Richtenberg vorliegen, wie die leitende Verwaltungsbeamtin Marita Klatt mitteilt. Die Wahlbekanntmachung werde nach jetzigem Stand im Januar im Amtsblatt erscheinen.

Wählergruppe stärkste Kraft 530 Einwohner (Stand. 31.10.) leben in der Gemeinde Wendisch Baggendorf Die Wendisch Baggendorfer Gemeindevertretung (ohne Bürgermeister) setzt sich auch sechs Mitgliedern der Wählergruppe und einem CDU-Mitglied zusammen. Voraussichtlich am 26. Mai 2019 wählen, wie in vielen Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns, die Bürger ihre Volksvertreter und den Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterin.

Der Abschied von Christiane Opitz ( Wählergruppe) aus der Gemeindevertretung hängt indes damit zusammen, dass sie umgezogen ist. „Seit Mitte November wohne ich offiziell in Grellenberg“, berichtete sie bei ihrem Abschiedsbesuch kurz vor der Gemeindevertretersitzung. Seit der politischen Wende hat Christiane Opitz in der Volksvertretung mitgewirkt, war von 1999 bis 2009 Bürgermeisterin der Gemeinde. „Auch wenn es nicht immer einfach war, hat es viel Spaß gemacht“, sagte sie. Sie wünsche dem Gremium weiter gutes Gelingen. Wer bis zur Kommunalwahl im Mai 2019 ihren Stuhl übernimmt, steht noch nicht fest. „Die Nachbesetzung erfolgt anhand der Wahlergebnisse 2014. Der Sitz geht auf die nächste Ersatzperson des Wahlvorschlags über, auf dem Frau Opitz gewählt worden ist. Diese Ersatzperson müssen wir nun erst benachrichtigen und abwarten, ob sie den Posten annimmt“, erklärt Marita Klatt das Prozedere.

Anja Krüger