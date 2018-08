Grimmen

Flohmarkt-Organisator Andreas Zander ist zufrieden: Der 5. Floh-, Trödel- und Krammarkt“ im Kulturhaus Grimmen war wieder ein Erfolg. Und das, obwohl einige der 50 gemeldeten Händler kurzfristig nicht gekommen waren. „Aber wir hatten 40 Händler unter anderem mit Angeboten von Sammelobjekten, Geschirr, Textilien und Spielzeug.

Für diejenigen Händler, die jetzt nicht hier waren, werde es Konsequenzen geben, kündigte der Marktbeirat an Sie würden beim nächsten Markt, der übrigens am 2. und 3. März 2019 im Grimmener Kulturhaus stattfindet, hintenangestellt, denn immerhin gebe es viele Interessenten.Auch die Resonanz von Besuchern sei diesmal nicht ganz so gut gewesen wie bei den vorigen Veranstaltungen. Zander vermutet, das es am Termin liege: Zum Monatsende sitze das Geld bei vielen nicht mehr so locker. Aber ein späterer Termin sei nicht möglich gewesen, weil das Kulturhaus in den nächsten Wochen stets ausgebucht sei. Allerdings hätten die um etwa ein Drittel weniger Besucher dennoch mehr Geld ausgegeben als sonst, bestätigten die Händler, die nicht nur aus Grimmen und Umgebung, sondern zum Beispiel auch aus der Neubrandenburger Ecke gekommen waren. „Wir haben schon Stammhändler, aber auch einige neue, die erstmals bei uns waren“, erzählt Andreas Zander. Ihnen würde besonders das Ambiente im Kulturhaus gefallen.

Gut gelaufen seien wieder Kindersachen und auch Spielzeug. „Und unsere Büchermeile, die wir vom Strukturförderverein anbieten“, sagt er. In Grimmen werde auf jeden Fall viel gelesen.aj

Jaekel Almut