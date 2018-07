Stralsund/Grimmen/Greifswald

Es war alles für Kevins Rückkehr vorbereitet. Seine Eltern hatten die Feier zur Schuleinführung geplant, Freunde und Verwandte eingeladen. Der Papa hatte das Kinderzimmer neu eingerichtet, ein Doppelstockbett aufgebaut und darunter den Schreibtisch für die Hausaufgaben. In einem Regal sind bereits die bunten Actionfiguren aufgereiht, mit denen der kleine Junge so gern spielt. Doch Kevin kommt nicht nach Hause, nicht heute, auch nicht morgen. Das Zimmer bleibt leer.

Seit fast genau einem Jahr kämpft der sechsjährige Kevin Schukies aus Leyerhof bei Grimmen gegen Leukämie. Zunächst sah es gut aus, die Chemotherapie schien anzuschlagen, Vater Falk und Mutter Jana fingen an, neue Pläne zu schmieden. Für Oktober, die Zeit um Kevins siebten Geburtstag, war die Rückkehr aus der Klinik nach Hause geplant. Dann kam der Krebs zurück. Eine weitere Chemotherapie allein reiche nun nicht mehr, sagten die Ärzte. Der Junge brauche jetzt dringend einen passenden Stammzellenspender. In Stralsund wird es deswegen am Sonnabend eine große Registrierungsaktion geben. Aus dem Kampf gegen eine Krankheit ist der Kampf um Kevins Leben geworden.

Es klingelt das Telefon: „Von da an war nur noch Katastrophe“

Papa Falk Koch sitzt auf einem Stuhl im Garten des Einfamilienhauses. Ein paar Meter weiter steht ein Klettergerüst aus Holz. In guten Zeiten hat Kevin von dort aus gern mit einem Fernglas die vorbeiziehenden Traktoren auf dem benachbarten Feld beobachtet. „Große, schwere Maschinen. Das ist genau Kevins Ding“, sagt Falk Koch. Der 33-Jährige, ein sportlicher Typ, der mit ruhiger Stimme redet, hat sich die Haare abrasiert. Wenn du keine mehr hast, dann will ich auch keine mehr haben, habe er zu Kevin gesagt.

Falk Koch erinnert sich noch genau an jenen Sommer 2017, der das Leben der jungen Familie komplett verändern sollte. Die Eltern und die beiden Söhne – Kevin und der zwei Jahre jüngere Florian – fuhren das erste Mal gemeinsam in den Urlaub. Es ging in den Serengeti-Park, ein Tier- und Freizeitparadies bei Hannover. Gleich zu Beginn fühlte Kevin sich schlapp, bekam Fieber und Gelenkschmerzen. Ein kleiner Sommerinfekt, nichts weiter, dachten die Eltern. Ein vor Ort aufgesuchter Arzt bestätigte das. Die Vier fuhren weiter in den Schwarzwald zum Wandern. Mal ging es Kevin nicht so gut, einen anderen Tag schien es besser zu werden. Wieder zu Hause, Kevin ist immer noch nicht gesund, gingen die Eltern mit ihm zum Kinderarzt. „Und der hatte gleich so eine Ahnung“, sagt Falk Koch. Der Arzt nahm Kevin Blut ab. Wenig später klingelte in dem Haus der Familie in Leyerhof das Telefon. „Von da an war nur noch Katastrophe“, sagt Falk Koch.

Nachts schieben Vater und Sohn die Krankenhausbetten zusammen

Der Alltag hat sich seitdem komplett verändert. Die Eltern können nicht mehr arbeiten, um die ganze Zeit für Kevin und natürlich auch seinen kleinen Bruder da sein zu können. Für Florian muss irgendwie der Eindruck einer intakten Welt erhalten bleiben. Alle drei Tage wechseln sich Vater und Mutter am Krankenbett in der Greifswalder Uniklinik ab, Kevin ist nie allein. Abends, wenn die Sonne hinter dem Fenster untergeht, schieben Papa und Sohn ihre Einzelbetten in dem Zimmer zusammen. Wenn Falk Koch später in der Nacht auf sein krankes Kind schaut, auf die Schläuche, die in seinen Körper führen, dann spürt er eine kaum auszuhaltende Hilflosigkeit. „Ich würde so gern sein ganzes Leid auf mich nehmen. Doch es geht nicht“, sagt er. Das mache ihn dann so wütend, dass er am liebsten laut schreien möchte.

Der Vater beschreibt Kevin als einen wissbegierigen Jungen, mit dem man manchmal reden könne wie mit einem Erwachsenen. Versteht er, wie es um ihn steht? „Anfangs wusste er nur, er ist krank und im Krankenhaus wird ihm geholfen“, sagt Falk Koch. Mittlerweile habe er aber begriffen, dass seine Krankheit schwerer ist als bei den meisten anderen Kindern, denen es nicht gut geht. „Aber das ganze Ausmaß hat er nicht begriffen. Und das ist auch gut so.“

Der Familie stehen ungewisse Zeiten bevor. Alles richtet sich auf die Hoffnung, möglichst schnell einen geeigneten Stammzellenspender zu finden. Doch es gibt auch bereits Pläne für die Zeit danach. Kevin hat irgendwo ein Bild gesehen, ein Bergpanorama mit dunkelgrünen Tannbäumen davor, erzählt sein Vater. „Dort wollen wir hinfahren. Alle zusammen.“

So helfen Sie Kevin Der sechsjährige Kevin hat Blutkrebs und braucht dringend Hilfe. Nur ein passender Stammzellspender kann sein Leben retten. Um ihm Hoffnung auf ein zweites Leben zu schenken, gibt es in Stralsund eine öffentliche Registrierungsaktion für die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Sie findet am Samstag von 12 bis 17 Uhr im Younior-Hotel, Tribseer Damm 78, statt. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich dort als potenzieller Spender registrieren lassen. Geldspenden sind ebenso willkommen, da die DKMS gemeinnützig ist und für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung. Spenden an: DKMS-Spendenkonto,IBAN DE91 1305 0000 0200 0027 24BIC NOLADE21ROS

Alexander Müller