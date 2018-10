Wendisch Baggendorf

Windenergieanlagen stellen eine Bedrohung für Vögel dar. Die Erkenntnis ist nicht neu und den Windenergieanlagenplanern auch durchaus bewusst. Neue Wege diesbezüglich will die Firma e3 nun bestreiten. Mit einem Vogelschutzsystem, das die bis zu 200 Meter hohen Anlagen zum Stillstand bringen soll, wenn sich ein Großvogel nähert. Dieses System stellten e3-Projektentwickler Jürgen Lieske und e3-Projektingenieur Cilian Krusche auf der jüngsten Wendisch Baggendorfer Gemeindevertretersitzung in Leyerhof vor.

System kommt aus den USA

Das Unternehmen e3, mit Hauptsitz in Hamburg baut und betreibt Windenergieanlagen. Seit geraumer Zeit ist Jürgen Lieske in der hiesigen Region unterwegs, um Gemeinden für Projekte zu begeistern, die außerhalb vorgesehener Eignungsgebiete liegen, gleichzeitig aber auch der Forschung dienen sollen. Südöstlich von Wendisch Baggendorf sollen, wenn es nach den Überlegungen von e3 geht, drei Windenergieanlagen errichtet werden. Direkt am Waldrand unweit der alten Bahnlinie bei Voigtsdorf. Zuvor aber soll ein kameragestütztes Vogelschutzsystem errichtet werden. Genannt: Identiflight. „Das System wurde in den USA entwickelt und kommt dort auch zum Einsatz. Hier in Deutschland ist es noch nicht zugelassen“, berichtet Lieske. Das soll sich ändern. Dafür aber bräuchte man auswertbare Daten. „Unser Ziel ist die Implementierung des Systems, um nachzuweisen, dass sich Identiflight für den Vogelschutz in Windparks eignet“, erklärt der Projektentwickler.

Kameras haben die Vögel im Blick

Die Funktionsweise von Identiflight ist in der Theorie einfach erklärt. Auf einem rund fünf Meter hohen Turm ist ein Kamerakopf befestigt. Dieser besteht aus mehreren Weitwinkelkameras, die die Umgebung im Umkreis von 1000 Metern „im Blick“ haben. Nähert sich ein Großvogel, wie Schrei- oder Seeadler, gibt das System der für den Vogel potenziellen Gefahrenanlage den Befehl zum Stopp. Innerhalb von 30 Sekunden soll die entsprechende Windmühle dann stillstehen. „Identiflight unterscheidet Großvogelarten und zeichnet die Flugbewegungen auf. So haben wir auswertbare Daten und können anhand dieser beurteilen, ob sich dieses System eignet, das Risiko für Großvögel vor dem Schlagtot zu schützen“, erklärt Cilian Krusche. Lieske fügt hinzu: „Erst dann werden auch Windenergieanlagen gebaut.“

Gemeinde soll davon profitieren

Das ist aber nur die eine Hürde, die e3 nehmen muss, um Windenergieanlagen südöstlich von Wendisch Baggendorf zu errichten. Denn um ein Windenergieanlageneignungsgebiet handelt es sich bei der Fläche keineswegs. Eben wegen des Großvogelaufkommens. „Der Bau von den Anlagen wäre also nur über ein Zielabweichungsverfahren möglich“, erklärt Lieske. Dafür brauch die e3 aber die Gemeinde auf ihrer Seite. Und die, beziehungsweise deren Einwohner, solle(n), so meinte Lieske, davon profitieren, wenn sie dem Vorhaben zustimmen. „Eine Möglichkeit wäre, der Gemeinde eine Windenergieanlage zum Preis der Investitionskosten abzugeben“, sagt er. Bei sechs Millionen Euro würden diese liegen. Auch ein vergünstigter Strompreis für die Gemeindeeinwohner und Gewerbetreibenden sei denkbar. „Oder eine jährliche Direktzahlung, zum Beispiel für eine Kita, im Wert von 300 000 Euro“, führt Lieske weiter aus. Und letztlich profitiere die Kommune von den Gewerbesteuereinnahmen, meinte er. Festgehalten würden alle Vereinbarungen in einem sogenannten städtebaulichen Vertrag werden, also nicht nur so dahingesagt sein.

Skepsis

Bei allen positiven Aspekten, viele der anwesenden Einwohner und auch Anwohner der angrenzenden Gemeinde Glewitz sowie Volksvertreter blieben skeptisch. „Was ist denn beispielsweise, wenn die Kameras ausfallen? Und wer entscheidet, ob das Vogelschutzsystem geeignet ist?“, wollte Nils Lewing wissen. Die Anlagen würden im Fall eines Kameraausfalls abgeschaltet werden, informierte Cilian Krusche. Einblick auf die vom System erfassten Daten würden verschiedene Behörden, wie das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt oder das Landesenergieministerium, aber auch Ornithologen erhalten und über die Sinnhaftigkeit entscheiden. „Fakt ist, dass das System nur genehmigt wird, wenn nach der Testphase bewiesen ist, dass die Tötung von Großvögeln dauerhaft nicht erhöht ist“, sagt Lieske. Die Gesundheit der Einwohner umliegender Orte, der Wert der Grundstücke und letztlich auch der Schutz der Natur waren weitere Gründe, die Anwesende zu bedenken gaben.

Planung soll im Frühjahr beginnen

Seitens des Unternehmens hoffe man nun dennoch auf eine positive Entscheidung aus der der Gemeindevertretung. „Wenn es gewünscht ist, sind wir gern bereit, innerhalb einer Bürgerversammlung das Vorhaben noch einmal konkreter vorzustellen“, sagt Lieske. Auf alle Fälle wolle das Unternehmen im kommenden Frühjahr mit den Planungen beginnen.

Das Unternehmen e3 e3 steht für Erneuerbare Energien Europa GmbH. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hamburg. Gegründet wurde e3 im Jahr 2001 als Tochtergesellschaft der wpd AG. Derzeit hat das Unternehmen 25 Mitarbeiter und betreibt rund 430 Windenergieanlagen (53 davon in MV). Bei Wendisch Baggendorf möchte e3 zunächst das Vogelschutzsystem errichten, wenn es sich als geeignet erweist, circa ein Jahr später drei Windenergieanlagen. Das Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Wemag Schwerin.

Anja Krüger