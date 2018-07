Grimmen Vorpommern-Rügen - Windige Angelegenheit Auf dem Festland des Landkreises werden die neuen schnellen Internetleitungen zum Teil auf alten Telefonmasten verlegt. Das sorgt für Kritik. Aber die Telekom schweigt. Billig-Bau auf dem Festland, Luxus-Internet auf der Insel Rügen? Dem Landkreis Vorpommern-Rügen droht nach dem Ausbau des Glasfasernetzes eine Zweiklassengesellschaft beim Online-Zugang.

In Glashagen sollen die neuen Internetleitungen auf alten Holzmasten verlegt werden, was in der Gemeinde Kritik hervorruft.