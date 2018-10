Deyelsdorf/Grammendorf

Der Herbst hat gerade erst begonnen, doch in den Gemeinden Deyelsdorf und Grammendorf sorgt bereits der Winter für Kopfzerbrechen. Bei der Gemeindevertretersitzung Deyelsdorf informierte Sandra Boy ihr Gremium darüber, dass der bisherige Winterdienst seinen Vertrag zum Jahresende gekündigt hat. „So kurz vor der kalten Jahreszeit ist dies natürlich eine Nachricht, die uns zum schnellen Handeln zwingt“, erklärt die Bürgermeisterin.

„Die Kündigung hat personelle Gründe“

Bisher hatte das Team von Landwirt Christian Rohlfing den Winterdienst für die beiden Gemeinden übernommen. Auf Nachfrage erklärte er, dass es rein personelle Gründe sind, die ihm zur Kündigung des Vertrages zwangen. „Ich habe einfach keine Leute. Einer meiner Angestellten fällt krankheitsbedingt lange aus. In der Landwirtschaft bauen die Arbeiter im Frühjahr und Sommer zudem viele Überstunden auf, die sie in den Wintermonaten nun auch freinehmen wollen“, erklärt der Landwirt und sagt: „Es macht für mich aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich keinen Sinn den Vertrag zu kündigen.“ So hatte Christian Rohlfing erst im Vorjahr mit einem Salzstreuer neue Technik angeschafft. „Jedoch übernimmt man als Winterdienstler auch eine gehörige Verantwortung. Und dieser kann ich aktuell nicht gerecht werden, so dass ich die Reißleine ziehen musste“, betont er. Dennoch sei er weiter gesprächsbereit. „Ich habe mit Deyelsdorfs Bürgermeisterin abgesprochen, dass ich bereit wäre mir den Winterdienst beispielsweise mit einem anderen Landwirt zu teilen. Die Idee wäre, dass jeder wechselweise für eine Woche den Dienst übernimmt“, beschreibt Christian Rohlfing und hofft auf einen Landwirt aus der Region, der sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann. „Ich glaube dies wäre die sinnvollste Lösung, weil die meisten größeren Dienstleister der Region volle Auftragsbücher haben“, glaubt er.

„Winterdienst aus direktem Umfeld wäre von Vorteil“

„Für uns gilt es jetzt eine schnelle Lösung zu finden“, sagt Sandra Boy. Die Gemeindevertreter von Deyelsdorf waren sich bei der Sitzung einig, dass man schnell alle Optionen prüfen muss. „Hierbei wird es nicht reichen nur die Leute in unserem direkten Umfeld anzusprechen. Das Amt Recknitz-Trebeltal hat sich der Suche angenommen und diese bereits aufs Umland erweitert“, erklärt die Bürgermeisterin. Jedoch wäre ein Winterdienst aus der direkten Umgebung von Vorteil. „Wir haben in unserer Gemeinde viele freie Flächen und brauchen im Ernstfall einen Dienstleister, der auch schnell verfügbar ist und unsere Straßen frühzeitig beräumen kann“, sagt Sandra Boy. Ähnlich sieht es Udo Peters. „Man weiß nicht, wie schnell der Winter zuschlägt. Darum haben wir die Problematik auch sofort ans Amt weitergegeben und brauchen eine schnelle Lösung“, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Grammendorf.

„Wir warten auf Rückmeldungen“

Vom Amt Recknitz-Trebeltal war zu erfahren, dass es im gesamten Amtsgebiet bis dato glücklicherweise nur diese beiden Gemeinden betrifft. „Wir haben diverse Dienstleister in der näheren und weiteren Umgebung angeschrieben und warten nun auf zeitnahe Rückmeldungen“, sagt Angelika Schöning, Sachbearbeiterin für allgemeine Ordnungsangelegenheiten im Amt.

Raik Mielke