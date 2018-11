Grimmen

Am Wochenende rutschen die Temperaturen erstmals in diesem Jahr unter den Gefrierpunkt. Aber Frank Denker, Leiter der Straßenmeisterei in Grimmen, sieht dem Nachtfrost gelassen entgegen. „Die Schneeflocken können ruhig kommen“, sagt er. Am Mittwoch traf die vorerst letzte Ladung Streusalz ein, das Lager ist gefüllt, die Technik auf Einsatzbereitschaft geprüft. Etwa 600 Tonnen haben Denker und seine 23 Mitarbeiter zunächst geordert. 200 Tonnen sollen bei Bedarf in einigen Wochen nachbestellt werden.

Sechs Meter ist der Salzberg hoch, den Edwin Kanehl mit der neuesten Errungenschaft der Straßenmeisterei aufschüttet. Noch nicht mal eine Woche ist der 100 000 Euro teure Teleskop-Radlader alt, den der Landkreis spendierte. Mit ihm werde das Salz eingelagert und er helfe bei der Beladung der Streufahrzeuge, erklärt der Chef. Auch das Streusalz ist kein Schnäppchen. Mehr als 40 000 Euro kosten die 600 Tonnen, die im Winter die Straßen sicherer machen sollen. Während eine Tonne vor zehn Jahren noch rund 45 Euro kostete und die Preise im schneereichen Winter sogar auf über 100 Euro anstiegen, liegt der Preis für eine Tonne in diesem Jahr bei 66,75 Euro.

Für 50 Kilometer Bundesstraße, 150 Kilometer Landesstraße und 100 Kilometer Landstraße sind die Mitarbeiter in Grimmen zuständig. Innerorts seien jedoch die Gemeinden für den Winterdienst zuständig. „Allerdings haben wir mit den Gemeinden vereinbart, dass wir viele Ortsdurchfahrten unentgeltlich räumen.“ Fällt Schnee klingelt der Wecker bei Denkers Mitarbeitern früh. Um 3 Uhr ist Dienstbeginn, denn die Straßen sollen bereits um 6 Uhr verkehrssicher sein. Mit vier eigenen Großfahrzeugen rücken die Arbeiter dann aus. Doch das Gebiet ist groß. Die Straßenmeisterei benötigt vor allem bei Dauerfrost und starkem Schneefall Hilfe. Und die bekommen sie von Bauunternehmen und vier Landwirten aus der Region. Diese Vertragspartner rüstet die Straßenmeisterei in der kommenden Woche mit landeseigenen Räum- und Streugeräten aus, damit sie im Notfall aushelfen können.

Aktuell werden auch die Schneezäune aufgebaut –insgesamt messen sie 6000 Meter. Der Wind sorgt vor allem zwischen Brandshagen und dem Rügen Zubringer für Schneeverwehungen. Betroffen seien aber auch die Abschnitte zwischen Poggendorf und Barkow und zwischen Grimmen und Schönwalde. Die 44 Streukisten an den Straßenrändern werden ebenfalls in den nächsten Tagen mit einem Salz-Splittgemisch aufgefüllt. Sie wurden hauptsächlich vor Brücken stationiert. Doch genutzt wird das Streusalz eher selten. „Das ist in meinem Berufsleben nicht oft vorgekommen, höchstens mal ein Lkw, der eine Steigung nicht schaffte“, sagt Frank Denker. Er empfiehlt daher, für den Notfall immer eine Schaufel im Auto zu haben.

Die Straßenmeisterei ist gut vorbereitet und der Chef findet, dass sie auch technisch gut ausgestattet sind. Der neue Teleskop-Radlader ermöglicht, dass das Salzlager nun etwa fünf Mal so schnell aufgefüllt werden kann, als mit dem alten Salzlader, der nun ausrangiert auf dem Hof steht und versteigert werden soll. Nur eines bereitet Denker Sorgen: „Unsere insgesamt 30 Kilometer langen Radwege werden von einem einzigen Kleingeräteträger beräumt.“ Eine Aufgabe, die kaum zu bewältigen ist. Die Radwege liegen weit auseinander, hier ein Stück, dort ein Stück. „Das Radwegnetz ist sehr kleinteilig. Da schaffen es unsere Kollegen gerade so, einmal am Tag zu räumen.“ Doch wenn es schneit, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein.

Doch mehr als mit dem nahenden Winter hat das Team der Straßenmeisterei derzeit noch mit Wildunfällen zu tun. Fast täglich müssen die Mitarbeiter der Straßenmeisterei verendete Tiere melden, die dann vom zuständigen Jagdpächter entsorgt werden.

Carolin Riemer