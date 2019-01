Willerswalde

Glück im Unglück hatte eine Pkw-Fahrerin am Montagnachmittag. Sie kam mit ihrem Wagen in einer Kurve zwischen Willerswalde und Bartmannshagen von der Straße ab. Die Frau wurde nur leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand nach Einschätzung der Polizei Totalschaden.

Wie die Polizei informiert, war die 40-jährige Grimmenerin kurz nach 14 Uhr aus Richtung Willerswalde kommend in Richtung Bartmannshagen unterwegs. In der Linkskurve kam sie mit ihrem Pkw, einem Nissan Almera, aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Straße ab.

Im Bereich des Polizeireviers Grimmen war dies der einzige Unfall aufgrund von Straßenglätte. In den Landkreises Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald, dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, ereigneten sich am Montag zwischen 13 und 18 Uhr insgesamt 28 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Durch den plötzlich einsetzenden Schneefall verwandelten sich die Straßen in Rutschbahnen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt und an den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 45 000 Euro.

Die Polizei richtet an dieser Stelle die Bitte an alle Fahrzeugführer, ihre Geschwindigkeit den Fahrbahnverhältnissen anzupassen.

akr