Grimmen

Stundenlang stillsitzen, den Arm heben, wenn sie etwas fragen oder beantworten möchten, viele neue Freunde und noch mehr interessante Eindrücke – all das erleben die Jungen und Mädchen, die in dieser Woche ihre ersten Schultage in insgesamt zwölf ersten Klassen in und um Grimmen verbringen. Die Aufregung geht sicherlich schon los, wenn der Schultag morgens auf dem Weg mit der übergroßen Schulmappe auf dem Rücken startet. Vielleicht hilft Papa aber auch in den ersten Tagen noch beim Tragen oder Mama bringt den Sprössling ausnahmsweise mit dem Auto zur Schule. Egal – kurz darauf sind die Eltern verschwunden und das tägliche Schulleben mit Lesen, Schreiben, Rechnen, Musik und Sport beginnt. Und natürlich mit den Hausaufgaben, die dann am Nachmittag dran sind.

Zur Galerie 12 erste Klassen gibt es in diesem Jahr in den Grundschulen in Grimmen und der Umgebung.

Ihre OZ-Lokalredaktion Grimmen war dabei, als am Wochenende die Abc-Schützen feierlich ihr Schulleben begannen, und wir haben die ersten Klassenfotos geschossen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen war das leider an der Abtshagener Grundschule nicht möglich. Die Fotos dieser beiden ersten Klassen fehlen. Bilder von fünf ersten Klassen in Grimmen, zwei aus der Süderholzer Grundschule in Kandelin, aus Grammendorf, Horst und Brandshagen finden Sie unter dem Link zu Bildergalerie.

Wir wünschen allen Abc-Schützen des Jahrgangs 2018 einen ganz tollen Start in ihr Schulleben, viele neue Freunde, nette Lehrer und jede Menge Spaß in der Schule und den Eltern ein wenig Gelassenheit!

Jaekel Almut