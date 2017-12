2018 gibt es einen Ehrenamtstag

Grimmen. Es gibt eine gute Nachricht für alle Grimmener, denn die Stadt wird 2018 ihre Steuerhebesätze nicht anheben. Da in der Stadtkasse ein gar nicht mal so kleines Loch klafft, hatte die Verwaltung bekanntlich vorgeschlagen, über die Steuersätze für die Grundstücke (Grundsteuer B ) und die Gewerbesteuer mehr Geld reinzuholen Die CDU-Fraktion, die im Parlament die Mehrheit besitzt, hat sich aber dagegen ausgesprochen. Fraktionschef Lutz Herzberg sagte, dass dies den Bürgern nicht zuzumuten sei. Schließlich wären über eine geplante Erhöhung der Grundsteuer B von 360 auf 410 von Hundert auch tausende Mieter betroffen gewesen, weil die Mehrkosten dann auf ihre Miete umgelegt worden wären. Auch der Wirtschaft könne man nicht sagen, dass sie jetzt mehr bezahlen solle, wo endlich die Konjunktur laufe. Lobend erwähnte Herzberg, dass im Haushalt fürs kommende Jahr auch 15 000 Euro eingestellt seien für die Durchführung eines Ehrenamtstages. Die stellvertretende Stadtpräsidentin Brigitte Bathke (CDD) sagte, dass eine solche Veranstaltung schon längst fällig gewesen sei. denn es gebe so viele ehrenamtlich Aktive in Grimmen. Ohne sie würde es manches nicht geben.

Reinhard Amler