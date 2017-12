Ansturm auf Pfannkuchen erwartet

Grimmen. Zum Jahreswechsel steht den Backshops in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) wieder ein Ansturm auf Pfannkuchen bevor. Wer auf Nummer sicher gehen will, bestellt vor. Die Stadtbäckerei Junge beispielsweise bietet diesen Service auch online an.

Neun verschiedene Pfannkuchen-Sorten sind dort diesmal zu haben, von denen Verkäuferin Heike Rex und Verkäufer Torben Jeske hier einige präsentieren. Gefüllt ist das Gebäck unter anderem mit Champagnercreme, Kirsch, Pflaumenmus oder Dinkel-Apfel.

Am Sonntag zwischen 7 und 12 Uhr geht das Bestellte über den Tresen. Auch andere Backshops in Grimmen, wie etwa Bräsel, Kadatz und Kühl (nur Friedrichstraße) sind am Sonntagvormittag geöffnet.

