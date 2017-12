Schnelles Internet: Anträge nicht ignorieren

Grimmen. Grimmens stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner hat auf der letzten Stadtvertretersitzung noch einmal an alle Grundstückseigner appelliert, die vor dem Fest von der Telekom in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen zugesandten margentafarbenen Mappen nicht zu ignorieren. Bekanntlich befinden sich darin Anträge für den geförderten Breitbandausbau (die OZ berichtete). Diese Anträge dienen der Herstellung eines Glasfaseranschlusses für schnelles Internet und berechtigen die Telekom, auf den Privatgrundstücken die entsprechenden Anschlüsse zu verlegen.Werden die Anträge rechtzeitig zurückgeschickt, dann kommt das kostengünstiger.

Allerdings, so Hübner, seien nicht alle Haushalte in Grimmen angeschrieben worden, weil nicht das gesamte Stadtgebiet für den geförderten Breitbandausbau vorgesehen ist. Dieser werde aber in allen Ortsteilen durchgeführt, im Wohngebiet Zweendamm, in der Tribseeser Vorstadt sowie in der Greifswalder und Stralsunder Straße.

Kein geförderter Breitbandausbau erfolgt dagegen in der Altstadt. Auch Teile von Grimmen-Südwest seien nicht vorgesehen, weil hier schon Signale anliegen, die nicht mehr unter die Richtlinien des geförderten Breitbandausbaus fallen.

In der zweiten Kalenderwoche 2018 sollen nochmals Anträge an all jene verschickt werden, die sich bislang nicht zurückgemeldet haben. Außerdem sollen in dieser sogenannten zweiten Antragswelle auch etwa 50 Grundstücke bedacht werden, bei denen ein Eigentümer erst ermittelt werden muss.

