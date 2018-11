Grimmen

Am Freitag soll die Straße im kleinen Wohngebiet am Tierpark im Grimmen die Schwarzdecke erhalten, in der nächsten Woche wird der Gehweg gepflastert. Heiko Graf (r.) und Sven Zander bereiten die Straße gerade darauf vor. „Und dann ist auch schon bald die Bauabnahme“, informiert Marco Jahns, Geschäftsführer der dort bauenden Firma Resd. Einige Bewohner sind längst in die neuen Häuser eingezogen, an einem weiteren Haus wird gegenwärtig noch gebaut.

Almut Jaekel