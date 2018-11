Grimmen

Es geht voran bei der Sanierung des Wohnblockes in der Orenburger Straße. Die Wohnungsgenossenschaft Grimmen (WG) investiert dort rund 4,5 Millionen Euro in den Umbau zu seniorengerechten Wohnraum. Derzeit werden von der Firma BFS aus der Nähe von Magdeburg die Schächte für die Fahrstühle gesetzt.

Wie Jörn Kujas vom WG-Vorstand informiert, soll noch in diesem Jahr an mindestens einem der insgesamt sechs Aufgänge der Fahrstuhl die Mieter vom Keller bis in den fünften Stock chauffieren können. Zwei Türme für Aufzüge stehen bereits, zwei weitere werden noch vor dem Jahreswechsel gesetzt. Die beiden Letzten folgen dann Anfang des kommenden Jahres. Einige der zukünftig sanierten Wohnungen seien übrigens noch zu vergeben, informiert Kujas. Die gesamte Umbaumaßnahme soll im Frühjahr abgeschlossen sein.

Anja Krüger