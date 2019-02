Reinkenhagen

“Zehn Jahre nach der Fusion ist unsere Feuerwehr sehr gut aufgestellt“, freut sich Helmut Krüger ( CDU). Der Bürgermeister der Gemeinde Sundhagen äußerte sich bei der Jahreshauptversammlung sehr positiv über das große Engagement der ehrenamtlichen Retter. „Mit 85 aktiven Mitgliedern in den fünf Löschgruppen unserer Gemeinde sind wir gut aufgestellt. Zudem haben wir eine starke Jugendabteilung.“ In dieser sind 27 Jungen und Mädchen aktiv. „Diese werden nach und nach gut ausgebildet in den Feuerwehrdienst eingegliedert. Darum war es mir heute sehr wichtig, mich bei den vielen Leuten zu bedanken, die sich intensiv um die Jugendarbeit kümmern“, betonte Helmut Krüger.

Gefordert waren die Retter der Gemeinde Sundhagen in den vergangenen zwölf Monaten in 43 Einsätzen. „Diese unterteilen sich in 20 Brandeinsätzen, was doppelt so viele wie im Vorjahr waren, und 23 technischen Hilfeleistungen“, informierte Gemeindewehrführer Heiko Schammel. Zu seinem Stellvertreter wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung Sebastian Schütz gewählt. Insgesamt zählt die Feuerwehr Sundhagen 147 Mitglieder. „Neben unseren Aktiven und den Nachwuchsleuten haben wir nämlich auch eine große Ehrenabteilung“, berichtete Heiko Schammel.

Und eine weitere positive Nachricht konnte Helmut Krüger überbringen. Nach 15 Jahren der Planung wird in Brandshagen nun endlich in den nächsten Monaten ein neues Gerätehaus entstehen. „Die Arbeiten haben begonnen. Anfang 2020 wird das Feuerwehrgebäude fertig sein“, freute sich Helmut Krüger und sagte: „Wir waren bereit hierfür einen großen Eigenanteil aufzubringen.“ Der Bürgermeister trat aber auch mit einem Wunsch an die Kameraden heran. „Wir sind sehr stolz auf eure Arbeit und haben das Gefühl, dass wir nach der Fusion vor zehn Jahren inzwischen eine immer besser funktionierende Gemeinschaft sind. Lasst uns weiter eng zusammenarbeiten, um den positiven Weg weiterzugehen.“

Und auch Gemeindewehrführer Heiko Schammel sieht die Feuerwehr in einem stabilen Zustand. „Wir sind durch unsere Nachwuchsarbeit für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Aber die Fusion ist längst nicht abgeschlossen. Wir befinden uns immer noch in einem Prozess“, erklärte er.

Raik Mielke