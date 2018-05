Grimmen/Tribsees

Zu faul, nach Hause zu gehen, war am Sonnabend ein Jugendlicher in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen). Nachdem er ein Fest in der Trebelstadt besucht hatte, nahm er sich gegen 16.30 Uhr ein nicht gesichertes Fahrrad. Da den Jugendlichen am Abend aber das schlechte Gewissen plagte, vertraute er sich zunächst seiner Familie und später der Polizei an.

Wie vom zuständigen Polizeirevier in Grimmen zu erfahren war, wurde dieses Mountainbike der Marke Bulls bislang nicht als gestohlen gemeldet. Deshalb wird nun nach dem Eigentümer des Fahrrades gesucht. Das schwarz-rote Rad weist zwar Gebrauchsspuren auf, ist aber in einem guten Zustand. Der Eigentümer möge sich an das Polizeirevier in Grimmen (Dr.-Kurt-Fischer-Str.; Tel. 038326 / 570) wenden.

Derzeit wird seitens der Polizei geprüft, ob sich der Jugendliche wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs verantworten muss.

OZ