Zu tief ins Glas geschaut

Deyelsdorf. Wahrscheinlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und unter Einfluss von Alkohol kam am Montagabend gegen 18.45 Uhr zwischen Grammendorf und Deyelsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Straße ab. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nicht. Am Fahrzeug, der Straßenbankette und einem Leitpfosten entstand ein Schaden von insgesamt 1340 Euro.

Wie die Polizei gestern mitteilte, stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der 33-jährige Fahrer nicht unerheblich Alkohol konsumiert haben muss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille.

Der Führerschein des Mannes aus der Gemeinde Wendisch Baggendorf wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

OZ