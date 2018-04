Zugverkehr weiter eingeschränkt – zahlreiche Unfälle

Rostock. Nach dem heftigen Wintereinbruch in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns hat es auch am Ostermontag weiter Behinderungen im Zugverkehr gegeben. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kam es nach wie vor zu Zugausfällen und Verspätungen zwischen Stralsund und Neustrelitz sowie zwischen Güstrow und Neubrandenburg. Auf der Strecke zwischen Rövershagen und Graal Müritz war der Zugverkehr nach Angaben der Bahn bis auf Weiteres eingestellt. „Ein Busnotverkehr kann durch die Straßenverhältnisse nicht angeboten werden“, hieß es.

Welle der Hilfsbereitschaft für Tierparks

Nach der Schneekatastrophe in der Nacht von Sonnabend auf Ostersonntag im Vogelpark Marlow hat die Politik schnelle Hilfe angekündigt. Bei einem Vor-Ort-Termin am Ostermontag versprachen Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Vorpommerns Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD), den Park beim Wiederaufbau der zerstörten Volieren unkompliziert zu unterstützen.

Laut Park-Chef Matthias Haase belaufen sich die Kosten für den Wiederaufbau auf geschätzte 500 000 Euro. Aus dem sogenannten Vorpommern-Fonds des Staatsekretärs sollen 50 000 Euro fließen, über das Wirtschaftsministerium sollen 450 000 Euro bereitgestellt werden.

Auch im Wildpark M-V in Güstrow haben die extremen Schneefälle Schäden bei den Volieren der Vögel und bei den Zäunen der Wildtiere angerichtet. Glawe versprach auch hier Hilfe.

Die überraschende Rückkehr des Winters hat am Sonntag in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns die Freude am Osterfest massiv getrübt und zur Absage etlicher Feiertagsveranstaltungen geführt. Mancherorts fielen 30 bis 40 Zentimeter Schnee. Zur Bildergalerie

Zwei Verletzte bei Unfällen am Sonntag

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg, zuständig für den Osten des Landes, zählte am Ostersonntag zwölf Unfälle mit insgesamt 14 beteiligten Fahrzeugen, darunter zwei Lkw. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 76 000 Euro.

Stromausfall auch in Grevesmühlen

Zappenduster war es am Sonntagmorgen in weiten Teilen von Grevesmühlen. Für etwa zehn Minuten fiel der Strom aus. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Ausfall einer 110-KV-Leitung zwischen Wismar und Schönberg der Grund für die kurzzeitige Störung. Grevesmühlen wird laut Wemag über diese Leitung mit Energie versorgt. Nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei, der Vorfall ereignete sich kurz nach 2 Uhr.

Auch in Bad Doberan war am Sonntag mehrfach der Strom ausgefallen, in der Region Grimmen waren viele Haushalte stundenlang ohne Strom- und Wasserversorgung.

Pokalspiel zwischen Hansa und Greifswald erneut verlegt

Das bereits einmal ausgefallene Viertelfinale im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern zwischen dem Greifswalder FC und dem FC Hansa Rostock muss erneut verlegt werden. „Selbst wenn der Schnee am Dienstag getaut sein sollte, so werden wir eine große Menge an Tauwasser zu erwarten haben, und der Platz wird nicht bespielbar sein“, teilte GFC-Sportvorstand Daniel Gutmann auf der Website des Vereins mit.

Das Spiel sollte ursprünglich am 27. Februar stattfinden, wurde wegen der Unbespielbarkeit des Platzes allerdings ebenso abgesagt wie nun auch der erste Ausweichtermin am Dienstagabend. Das Duell soll nach neuen Plänen nunmehr am 10. April (19.00 Uhr) stattfinden. Der Sieger der Partie trifft im Halbfinale auf den Oberligisten Torgelower FC Greif.