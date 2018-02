Zwei Autos kollidieren abends mit Rehwild

Grimmen. Zwei Verkehrsunfälle mit Wildtieren haben sich am Donnerstagabend im Zuständigkeitsbereich des Grimmener Polizeireviers (Vorpommern-Rügen) ereignet.

Kurz nach 18 Uhr war der Fahrer eines Pkw Skoda mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 30 unterwegs. Das Auto fuhr aus Richtung Miltzow kommend in Richtung Wilmshagen, als plötzlich ein Rehbock die Straße überquerte. Der Pkw kollidierte mit dem Tier, das anschließend am Unfallort verendete. Laut Polizei blieb der Fahrer des Autos unverletzt. An dem Pkw, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Zu einem zweiten Wildunfall kam es 20 Minuten später auf der Bundesstraße 194 im Bereich der Gemeinde Wittenhagen. Auch dort war ein Skodafahrer mit seinem Pkw unterwegs. Aus Richtung Steinhagen kommend stieß das Auto etwa einen Kilometer vor Abtshagen mit einem Reh zusammen, das danach verendete. Während auch dieser Fahrer unverletzt blieb, entstand am Auto, das nun nicht mehr fahrbereit war, Sachschaden von etwa 3000 Euro. Ein Lkw kollidierte dort anschließend seitlich mit dem Abschleppfahrzeug, dem dabei ein Spiegel abgerissen wurde. Statt anzuhalten, setzte der Lasterfahrer seine Fahrt fort.

Franke Peter